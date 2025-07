L’angolo della satira. Marano, Izzo: “Il sindaco Pinocchio, il campo largo e i consiglieri di opposizione megafono del Re”

Condividi

Un po’ di satira per stemperare la tragicomica sceneggiata messa in campo dal megafono del Ré Matteo.

Estate tempo di mare e sulle spiagge é tempo dei venditori di cocco che a gran voce richiamano i bagnanti per un po’ di frescura dell’ ugola.

Per chi rimane in città c’è il richiamo del megafono del “Sindaco Pinocchio” pronto a cercare di stemperare l’incazzatura della gente che con il caldo torrido ha i rubinetti a secco e a differenza dei bagnanti non possono neppure rinfrescare l’ ugola. Dalle case dei cittadini che subiscono l’ onta della carenza idrica si leva un coro: colpa dell’ incapacità del Sindaco e della sua amministrazione del campo largo che non ha chiesto i fondi regionali per il sistema idrico integrato che prevedeva il ripristino della rete idrica ridotta in colabrodo e il rifacimento delle pompe di sollevamento anch’esse obsolete.

Al caro megafono : a cosa serve parlare adesso che la frittata é fatta? Forse solo a cercar di mitigare le colpe dell’ incapacità del Sindaco e della sua maggioranza del campo largo ” cá nisciuno é fesso”.

Morale della satira hanno più credibilità i venditori di cocco sulle spiagge che il megafono e l’ amministrazione di Ré Matteo.

Michele Izzo consigliere comunale.













