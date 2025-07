MARANO, SCUOLA SAN ROCCO E CRITICITA’ ANNUNCIATE. IZZO: “SOLO IO E SAVANELLI CI OPPONEMMO IN CONSIGLIO COMUNALE. ALTRI SI ASSUNSERO RESPONSABILITA’ ENORME”

Condividi

La situazione attuale, i tanti guasti e le inadempienze della scuola S. Rocco sono figli della delibera n° 18/ 25 del Consiglio Comunale che proponeva il cambio di destinazione d’ uso in deroga alla normativa attuativa di zona del PRG, deroga temporanea per la destinazione scolastica, e “udite udite ” dare atto che alla cessazione dell’ uso scolastico il fabbricato in automatico, senza altra procedura amministrativa, riprenderà la destinazione originaria di civili abitazione e commerciale.

La delibera fu votata favorevolmente dalla maggioranza, da una parte dell’ opposizione (Fanelli, Baiano, Schiattarella e Rusciano), con il voto contrario di Savanelli e Izzo ( era assente il consigliere De Stefano).

I consiglieri Izzo e Savanelli motivarono il loro voto contrario perché la struttura mancava dei requisiti sulla sicurezza come da d.lg 81/08 ,in primis la scala di emergenza, importante per una struttura scolastica, ancora di più per una struttura scolastica sita ai margini della zona rossa sismica. Inoltre, ritennero insufficiente la promessa fatta dal Sindaco di adeguamenti da fare prima dell’ inizio dell’ anno scolastico 2025/26 , adeguamenti fino ad oggi mai fatti ( la stessa scala d’ emergenza manca ancora).

Non scopriamo adesso le criticità dell’ immobile ed é inutile adesso stracciarsi le vesti da parte di chi si é assunta una grossa responsabilità etica – morale nei confronti degli alunni e del personale tutto della scuola.

In un momento in cui si fa politica con il copia e incolla di notizie, attraverso grossolane e ridicole smentite, chiunque avrà perplessità nella veridicità del deliberato, può consultare gli atti e i deliberati sul sito comunale.

Questa la realtà il resto come direbbe il mio saggio mentore, Donato Martucci, é tutta fuffa!

Michele Izzo Consigliere Comunale













