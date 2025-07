M5S, Villani: “La stazione Vesuvio Est è una svolta storica per l’Agro nocerino-sarnese e per tutta la Campania”

Condividi

La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle: “Da Acamir viene confermata la strategicità dell’opera, 2,8 milioni di passeggeri l’anno entro il 2035”

“La stazione dell’alta velocità Vesuvio Est, prevista nel Comune di Striano, rappresenta una svolta storica per lo sviluppo dell’intero territorio campano, in particolare per l’agro nocerino-sarnese, l’agro vesuviano e nolano”. A dichiararlo è Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno ed ex deputata, dopo la pubblicazione dei risultati dello studio trasportistico commissionato dalla Regione Campania ad ACaMIR, l’Agenzia regionale per la mobilità.

Secondo lo studio, l’infrastruttura – inserita lungo la linea AV/AC Napoli-Salerno – sarà in grado di generare una domanda di circa 2,8 milioni di passeggeri annui entro il 2035, con una media giornaliera di 7.850 spostamenti, di cui oltre 750 relativi alla lunga percorrenza. Un numero che, si sottolinea nel rapporto, potrebbe addirittura raddoppiare grazie al potenziamento dei servizi turistici verso siti come Pompei e Sorrento.

“È un risultato che premia anni di impegno e pressing istituzionale – spiega Villani –. Ho sollecitato questa opera durante tutta la precedente legislatura, con interrogazioni parlamentari, incontri con il Ministero dei Trasporti, RFI, colleghi in Commissione Trasporti e rappresentanti della Regione. Il progetto oggi è concreto e supportato da dati oggettivi che ne confermano l’altissimo potenziale per la mobilità e l’economia locale.”

L’intervento prevede un investimento totale di 114 milioni di euro, di cui 80 destinati alla stazione e il resto a opere accessorie (parcheggi, viabilità, accessi). Oltre alla realizzazione dell’hub ferroviario, è previsto il potenziamento del trasporto pubblico locale, con nuove linee su gomma pensate per connettere comuni come Angri, San Marzano sul Sarno, Pagani e San Valentino Torio, attualmente non serviti dalla ferrovia.

“La stazione Vesuvio Est non sarà solo un’opera infrastrutturale, ma un volano di crescita economica e sostenibile, in grado di creare un indotto positivo per decine di comuni e migliaia di cittadini – aggiunge Villani –. Si tratta di un progetto strategico per il rilancio dell’intero quadrante campano, che migliorerà l’accessibilità del territorio e la qualità della vita”.

Villani sottolinea inoltre il ruolo della partecipazione civica: “Mi sono avvalsa della consulenza tecnica dell’ingegnere Giuseppe Nappo di Poggiomarino, che si è detto disponibile a collaborare con amministrazioni, comitati civici, associazioni e cittadini per monitorare il progetto passo dopo passo. La trasparenza e il coinvolgimento della comunità saranno fondamentali in ogni fase”.

“Il Movimento 5 Stelle continuerà a lavorare, in Parlamento e in Regione, per accelerare i tempi di realizzazione e assicurare che questa opera venga realizzata nel pieno rispetto delle esigenze del territorio. Vogliamo una Campania più connessa, moderna e competitiva”, conclude Villani.













