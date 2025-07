Lutto nella comunità maranese per la morte del giovane Giuliano Battilomo. Aveva 29 anni

Condividi

Visite: 1.449

31 Visite

Ciao Giuliano, giovane alunno dal rispetto d’ altri tempi che in questa tua breve esistenza hai saputo interpretare i valori più alti umani, nonostante la vita ti é stata avversa.

Il primo pensiero è per Te, per l’interruzione del tuo progetto di vita, poi per i suoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, poi per i fratelli, i parenti, e poi per tutti noi, che meno vicini siamo comunque partecipi, perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Rip alunno prediletto del mio cuore grazie per l’ immenso insegnamento di umanità che hai saputo infondere in me. I funerali si terranno domani venerdì 11 luglio alle ore 11,30 nella parrocchia madre di San Castrese.

Prof.Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews