Lettera al Direttore. Bollette TARI e il paradosso di Marano su spazzamento e lavaggio strade. “E’ una beffa”

Egregio Direttore,

sono un cittadino di Marano di Napoli, uno dei tanti che in questi giorni ha ricevuto la bolletta TARI per l’anno 2025. L’importo? 587 euro. A prima vista mi è parsa una buona notizia: rispetto all’anno scorso, quando pagai 775 euro, ho pensato ingenuamente a una riduzione. Un piccolo sollievo, in un periodo in cui i rincari sono all’ordine del giorno.

Ma l’illusione è durata poco: leggendo con attenzione, ho scoperto che quei 587 euro rappresentano solo un acconto del 75%. Tradotto: la cifra finale sarà simile a quella dell’anno scorso o forse leggermente più alta.

Mi chiedo se non sia in atto una sorta di “beffa”: molti cittadini, soprattutto gli anziani o chi non ha l’abitudine di leggere nel dettaglio le bollette, penseranno erroneamente a un taglio dei costi. In realtà si tratta solo di una nuova modalità di pagamento, spalmata in acconto e saldo finale, che nulla ha a che vedere con una reale riduzione.

Ma c’è di più. Nella bolletta si legge chiaramente che il costo del servizio comprende non solo la raccolta dei rifiuti, ma anche spazzamento e lavaggio delle strade. E qui davvero si sfiora il paradosso. A Marano, da almeno tre anni, non si vede un’auto-spazzatrice né tantomeno un lavaggio delle strade degno di questo nome. Le strade sono sporche, la raccolta differenziata è spesso inefficiente, e le micro-discariche spuntano ovunque. Eppure, paghiamo per un servizio che nei fatti non esiste.

Mi chiedo, e chiedo pubblicamente: perché nessuno protesta? Perché nessun’associazione di consumatori interviene? Possibile che in una città intera nessuno promuova un ricorso, una class action, un’iniziativa concreta per opporsi a questa ingiustizia silenziosa?

Paghiamo per vivere in mezzo ai rifiuti. Paghiamo per servizi mai resi. E lo facciamo in silenzio. È questa la normalità a cui ci siamo ormai abituati?

Con amarezza,

Un cittadino di Marano













