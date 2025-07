Sindaci e governatori del Sud, centrosinistra in affanno: il gradimento crolla. La classifica de Il Sole 24 ore. In testa Fedriga

Condividi

Visite: 35

28 Visite

Nel Governance Poll 2025 realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, spiccano alcuni sindaci del Sud espressione del centrosinistra che, pur amministrando città importanti, non riescono a conquistare il favore dei cittadini. Gaetano Manfredi (Napoli) e Vito Leccese (Bari) si piazzano al terzo posto ex aequo con un gradimento del 61%, ma dietro di loro il consenso cala vistosamente.

Tra i grandi centri meridionali, Clemente Mastella (Benevento) si ferma al 59%, mentre Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, è tra gli ultimi della classifica con appena il 47%, all’89° posto, pur in leggero recupero rispetto allo scorso anno. Matteo Lepore (Bologna, 53,5%) è solo 58°, Stefano Lo Russo (Torino, 50,5%) è 72°, e anche Sara Funaro (Firenze, 55%) si piazza in una posizione di rincalzo (34°).

In controtendenza il primo classificato assoluto, Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 70%), sindaco di centrodestra riconfermato nel 2024, che scalza dal vertice Michele Guerra (Parma, 65%), oggi secondo. Quinto posto condiviso per altri quattro sindaci – Mattia Palazzi (Mantova), Paolo Calcinaro (Fermo), Mario Conte (Treviso) e Pierluigi Biondi (L’Aquila) – tutti al 60%.

La fotografia del consenso

Il Governance Poll ha coinvolto 97 comuni capoluogo e tutte le Regioni con elezione diretta del presidente, escludendo i territori andati al voto nel 2025 o con sindaci decaduti. Le interviste, condotte tra aprile e giugno 2025, hanno coinvolto un campione rappresentativo per genere, età e area geografica.

Il quadro generale mostra un trend in calo rispetto ai consensi ottenuti al momento delle elezioni: «C’è una perdita di fiducia generalizzata – spiega Antonio Noto – e il calo del gradimento riguarda sia sindaci che presidenti di Regione».

Nota a margine: i governatori

Tra i presidenti di Regione, in testa c’è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 66,5%), seguito da Luca Zaia (Veneto, 66%) e Alberto Cirio (Piemonte, 59%). Il primo esponente del centrosinistra è Eugenio Giani (Toscana, 58%) al quarto posto. Vincenzo De Luca (Campania) si ferma al 54,5%, mentre il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale ottiene il 54%.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews