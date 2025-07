Polizza auto e garanzie accessorie: in Campania prezzi medi tendenzialmente più alti della media nazionale

Condividi

Garanzie accessorie più costose in Campania rispetto al resto dell’Italia: è questo il risultato di un’analisi sui prezzi medi delle principali coperture facoltative.

Secondo il report, condotto da Facile.it, nel secondo semestre del 2024 la spesa per aggiungere una o più garanzie accessorie in Campania è risultata mediamente più elevata rispetto al resto del paese. Un divario di prezzo per alcune garanzie accessorie anche significativo, che ha finito per ripercuotersi sull’ammontare dei costi assicurativi auto in Campania.

Garanzie accessorie: l’analisi dei premi in Campania vs i premi medi italiani

Analizzando i dati provenienti dall’analisi, emerge chiaramente che, in Campania, il divario più marcato è quello registrato dalla polizza Kasko, una copertura che, nel secondo semestre del 2024, è risultata integrabile all’RC auto di base a un costo medio di 2.324,70 euro, cioè ben 791,80 euro in più rispetto alla media italiana di 1.532,90 euro.

Un trend simile si è osservato anche per la garanzia Furto e incendio, nello stesso periodo opzionabile in Campania al costo medio di 437,56 euro, contro i 168,02 euro mediamente richiesti invece nel resto del paese. Un dato che non sorprende, se si considera che nella classifica dei furti di autovetture stilato da L’indice di criminalità 2024 di Lab 24, ben tre province campane si trovano in top 10.

Con un premio medio di 323,95 euro e una differenza di 77,03 euro rispetto alla media nazionale di 246,92 euro, anche la garanzia Atti vandalici rientra nelle coperture accessorie che hanno registrato il maggior divario tra costi regionali e nazionali. Segue questo andamento la garanzia accessoria Minikasko che, con un premio di 295,06 euro in Campania, contro i 256,40 euro di media rilevati invece a livello nazionale, registra uno degli scarti più alti tra quelli riscontrati nel periodo di osservazione.

A fronte di un simile scenario, è ancora più importante riuscire a individuare quali sono le compagnie assicurative che permettono un maggior risparmio sull’assicurazione auto: è quindi consigliato comparare quante più offerte possibili per avere un’idea dei costi di mercato e di quanto è possibile risparmiare. Oggi i consumatori hanno diverse opzioni per verificare comodamente da casa i premi di un’assicurazione. Una di queste è Facile.it, portale su cui è possibile acquistare un’assicurazione auto online dopo aver comparato le soluzioni proposte da più compagnie assicurative. Il vantaggio dei siti di comparazione è che con una singola richiesta di preventivo si ha accesso alle quotazioni di più compagnie contemporaneamente: in questo modo si possono confrontare le diverse offerte in tutta tranquillità e scegliendo quella più adatta alle proprie esigenze.

RCA e garanzie accessorie Campania: il trend dei premi con scarto minore

L’analisi dei premi medi delle garanzie accessorie in Campania evidenzia un trend di sovrapprezzo generalizzato anche per quelle coperture facoltative che presentano uno scarto di costo più basso. Per esempio, la sottoscrizione della garanzia Cristalli in Campania, nel secondo semestre del 2024, ha avuto un costo medio di 74,69 euro che, sebbene risulti superiore a quello nazionale di soli 14,47 euro, è comunque più alto rispetto alla media italiana. Un analogo andamento si riscontra per la garanzia Eventi naturali, in Campania sottoscrivibile con un premio medio di 41,03 euro, contro i 35,59 euro invece necessari nel resto del Paese.

Del tutto paragonabili alla media italiana, sebbene sempre anche in questo caso più elevati, sono i prezzi registrati dalle garanzie Rinuncia alla rivalsa (21,83 euro in Campania vs 18,42 euro nel resto d’Italia), Tutela legale (18,00 euro vs 16,90 euro) e Sospensione (15,00 euro vs 13,71 euro). Margini ancora più bassi si osservano nella differenza dei premi di Infortuni conducente e Scatola nera, in Campania rispettivamente integrabili alla classica assicurazione auto a fronte di 39,98 euro (contro 37,33 euro di media nazionale) e di 57,53 euro: 1,46 euro in più rispetto alla media italiana di 56,07 euro.

Naturalmente, sebbene queste differenze di costo riscontrate tra la Campania e il resto d’Italia possano apparire piuttosto contenute, è importante considerare che il loro effetto cumulativo sul premio totale dell’assicurazione auto è da considerarsi tutt’altro che trascurabile. La sottoscrizione di più garanzie accessorie, anche con scarti di prezzo minimi rispetto alla media nazionale, può determinare un forte incremento dei premi assicurativi, impattando sull’esborso annuale medio normalmente a carico degli automobilisti.













