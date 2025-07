Emergenza roghi e campi rom. Izzo: “Colpa della sciatteria della sinistra”

Condividi

L’ emergenza ASI di Giugliano con i continui roghi che stanno da anni avvelenando i territori a nord dì Napoli e la crescita esponenziale di patologie oncologiche è il risultato fallimentare della politica sciatta, poco attenta al bene comune quale è la salute attuata dalla sinistra e dai suoi celati fiancheggiatori.

L’ ente regionale in tanti anni non ha saputo e voluto risolvere il problema delle balle di rifiuti che dopo aver girato per lungo e largo furono depositate a Taverna del Ré nelle vicinanze dei campi Rom.

Zona ,questa diventa per volere della politica sinistroide la cloaca a cielo aperto di un territorio offeso e vilipeso da una classe politica volutamente assente su tematiche delicate e urgenti in materia di salute pubblica e di “umanizzazione ” dei campi Rom che continuano a vivere ai margini della legalità e del vivere civile.

Nel frattempo il territorio a nord di Napoli da Giugliano, passando per Mugnano, da Marano é stato rosicchiato da enormi colate di cemento, diventando negli anni un deserto senz’anima privo di servizi e sottoservizi per una vivibilità decorosa. Tutto per volere di una classe dirigente di sinistra propensa solo a istaurare rapporti con i salotti buoni che le permettesse di governare per tutti questi anni senza mai tenere presente i reali bisogni della collettività.

Marano in particolare ne é testimone di questa scellerata, smisurata saccenza politica spesso a braccetto con personaggi bordiline con ambienti chiacchierati della malavita e con professionisti dal camice bianco con il pallino della politica e di quote in società e cooperative edili.

Non ultimo si é aggiunto il problema dell’ inquinamento atmosferico e acustico dovuto alla deviazione delle rotte aeree sul nostro territorio e ancora una volta si assiste al silenzio assordante dei Sindaci a nord di Napoli che mostrano tutto il loro d’interesse per il bene supremo quale é la salute pubblica che dovrebbero essere dettato costituzionale del loro mandato politico.

Michele Izzo consigliere comunale













