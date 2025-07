Sean ‘Diddy’ Combs assolto dalle accuse più gravi. “Non colpevole” per traffico sessuale, non rischia l’ergastolo

Visite: 13

La giuria del processo per traffico sessuale di Sean “Diddy” Combs, il produttore discografico noto come P.Diddy, ha raggiunto un verdetto. Per tre capi d’accusa è stato giudicato non colpevole e per due si, è stato assolto dalle accuse più grazie. Per l’associazione a delinquere, traffico sessuale riferito a Cassandra Ventura, e traffico sessuale riferito a Jane la giuria lo ha dichiarato “non colpevole”, mentre è stato giudicato colpevole per induzione alla prostituzione nei confronti delle due donne. Il rapper, dopo che il verdetto è stato annunciato, ha giunto le mani in preghiera, ha abbracciato i familiari presenti nel tribunale, battuto il cinque al suo avvocato e ringraziato i giurati. Gli avvocati hanno chiesto la scarcerazione immediata. Se fosse stato giudicato colpevole degli altri tre capi avrebbe rischiato l’ergastolo.