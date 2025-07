Elezioni regionali in Campania, De Luca: “Dovremmo votare il 23 novembre, ma il rinvio è necessario”

Il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato che le elezioni regionali potrebbero tenersi il 23 novembre. Lo ha affermato durante un incontro presso la sede della Camera di commercio di Salerno, sottolineando che spetta proprio a lui fissare la data del voto, come previsto dalle norme.

Tuttavia, De Luca rilancia la sua battaglia per il rinvio del voto, evidenziando le criticità tecniche legate ai tempi stretti per l’approvazione del bilancio di previsione. “Con la convalida degli eletti a fine dicembre, non ci sarebbe il tempo per approvare il bilancio. Senza bilancio, la Regione finirebbe in esercizio provvisorio, bloccando ogni attività amministrativa, dai rapporti con i Comuni alle collaborazioni con il terzo settore”, ha spiegato.

De Luca, ormai impossibilitato a ricandidarsi dopo la bocciatura del terzo mandato da parte della Consulta e il recente stop in Senato a una norma ad hoc, ha rivolto dure critiche alla politica nazionale. “Chi governa oggi pensa solo a garantirsi un seggio alle prossime elezioni, ignorando i problemi reali dei territori e delle persone. È una politica senza visione, una vera disperazione”, ha concluso.