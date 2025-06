Napoli. Manfredi: chiarire perché c’erano bombole di gas in quel locale

Condividi

L’esplosione del tardo pomeriggio di ieri in via Peppino De Filippo, nei pressi della centralissima via Foria, “è stata sicuramente un evento tragico”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenuto, in prefettura, a margine di una audizione della commissione parlamentare d’inchiesta sul Dissesto idrogeologico. Il primo cittadino ha voluto esprimere “vicinanza alla famiglia della vittima e dei feriti”.

Manfredi ha poi spiegato che “va chiarito lo scenario, va chiarito come sia stato possibile che ci sia stata questa esplosione di gas così importante, da far quasi crollare un edificio, in un locale che nominalmente era un deposito. Bisogna ben capire cosa si faceva in quel locale, se venivano rispettate le normative di sicurezza e se, quindi, tutti hanno rispettato le regole”. “Se quello era un deposito – ha concluso il sindaco – perché c’era il gas?”.













