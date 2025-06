Marano. Morte don Franco. Le parole di Izzo

Condividi

Visite: 85

22 Visite

Lutto nel mondo ecclesiastico di Marano all’ età di 77 anni é morto Don Franco De Vivo parroco dal 1979 al 2012 della parrocchia Spirito Santo Nuovo anno in cui si dimise dall’ incarico per un inchiesta giornalistica delle Iene. Don Franco durante il suo sacerdozio nel silenzio dell’ anima é stato benefattore per tanti giovani che senza il suo aiuto spirituale ed economico non avrebbero avuto un futuro certo .

Ne sono testimonio per le tante volte quando lavoravo all’ Istituto Paritario per Ragioniere A. Manzoni di Marano il sacerdote veniva a pagare le rette di giovani alunni bisognosi nel silenzio ed anonimato e le tante “questue” che si inventava per aiutare tante famiglie in difficoltà. Non può essere un solo accadimento ( se fosse vero) a essere preso come unità di misura per giudicare la storia di una persona e del sacerdote.

Alla famiglia De Vivo giungano la vicinanza della collettività maranese e le più sentite condoglianze.

I funerali venerdì 27 giugno presso la Parrocchia di San. Rocco.

Nota del Consiglio Comunale Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews