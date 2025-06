Ercolano, via libera del Consiglio Comunale al progetto di riqualificazione urbana da 47 milioni di euro con fondi Packard.

Condividi

Visite: 10

13 Visite

Il Consiglio Comunale di Ercolano ha approvato all’unanimità la presa d’atto del progetto di riqualificazione delle aree est e sud del sito archeologico di Ercolano e la realizzazione di nuovi edifici al servizio del Parco Archeologico, con un investimento complessivo di circa 47 milioni di euro interamente finanziati con fondi privati del Packard Humanities Institute.

Si tratta di un progetto di portata storica per la città, che segna un nuovo e decisivo capitolo nel percorso di rigenerazione urbana e valorizzazione culturale avviato da anni. L’intervento è frutto di un’alleanza consolidata tra il Parco Archeologico di Ercolano, il Ministero della Cultura, il Packard Humanities Institute, la Fondazione Packard per i Beni Culturali e il Comune di Ercolano, formalizzata con un protocollo d’intesa siglato nel luglio 2024.

Il progetto prevede: la riqualificazione e bonifica ambientale di vaste aree oggi in disuso; la costruzione di due nuovi edifici per il deposito e la conservazione dei reperti, con laboratori, archivi, uffici e spazi per il restauro; la demolizione delle attuali strutture vetuste oggi presenti nell’area; la realizzazione di un grande parco urbano nell’area sud-orientale, che fungerà da polmone verde tra città moderna e sito archeologico; la messa in sicurezza, scavo e valorizzazione delle aree orientali del sito, con nuovi percorsi di visita e l’esposizione di zone finora non accessibili.

L’obiettivo dell’intervento, articolato in fasi autonome e realizzabili singolarmente, è duplice, ovvero quello di riqualificare urbanisticamente l’area e, al contempo, rafforzare la connessione tra la città antica e quella moderna, in un’ottica di sostenibilità, tutela ambientale e sviluppo culturale.

“Oggi scriviamo un’altra importante pagina della storia recente della nostra città – dichiara il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto – L’approvazione di questo progetto rappresenta un punto di svolta per il futuro di Ercolano. Grazie alla straordinaria generosità del Packard Humanities Institute, questi interventi risolveranno criticità strutturali del Parco Archeologico e al tempo stesso restituiranno alla città aree verdi, servizi, spazi pubblici. Un progetto che unisce cultura, ambiente, inclusione e visione di enti diversi ma uniti dallo stesso amore per la nostra terra. È l’ennesima dimostrazione che quando le istituzioni dialogano e fanno rete, i risultati arrivano”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews