È morto a Roma a 75 anni Alvaro Vitali, attore e comico italiano amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all’italiana. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato due settimane fa “per una broncopolmonite recidiva”, come aveva dichiarato l’ex moglie Stefania Corona in una recente intervista.













