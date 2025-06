Tragico incidente in moto ad Acerra: morto 37enne, grave il figlio di 5 anni

Una tragedia immensa, probabilmente favorita anche da una certa dose d’imprudenza, stando almeno alle indiscrezioni trapelate dalle prime indagini. Intanto ad Acerra si piange un papà di 37 anni, Cuono De Sena, e si teme per la vita del suo figlioletto di 5 anni.

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la città di Acerra, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di martedì 24 giugno: un uomo di 37 anni ha perso la vita e il figlio di soli 5 anni è ricoverato in condizioni gravissime.

Lo schianto in via Bruno Buozzi

L’impatto è avvenuto in via Bruno Buozzi, dove padre e figlio viaggiavano a bordo di una moto — una Honda Africa Twin 750 — quando si sono scontrati con un’automobile. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare e sono oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine.