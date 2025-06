Marano, lavoratori del verde pubblico ancora senza lavoro. Izzo scrive al sindaco e all’assessore Albanese

Condividi

In merito alla drammatica situazione lavorativa economica che si trovano a vivere le unità lavorative preposte alla cura del verde pubblico, rimasti senza lavoro dopo lo Stop del Tar, come puntualmente riportato dalla testata Terranostranwes, ho inviato una PEC istituzionale al Sindaco dott. Matteo Morra e per conoscenza all’Assessore al ramo d.r. Carlo Albanese.

Questo il testo:

Al Signor Sindaco del Comune di Marano di Napoli

d.r Matteo Morra

e.p.c all’assessore al ramo d.r.Carlo Albanese

Esimio Signor Sindaco,

sono qui a rappresentarle tutte le difficoltà e il disagio economico che in questi giorni stanno vivendo le unità lavorative addette al verde pubblico dopo la sentenza di stop imposto dal TAR che li ha visti perdere il lavoro dalla sera alla mattina, poche unità che hanno come unico mezzo di sostentamento per se e le famiglie lo stipendio fruttodi questo lavoro.

Le chiedo nel rispetto delle norme di espedire tutte le strade atte alla risoluzione di questo drammatico momento di questi lavoratori, privi anche di tutti gli ammortizzatori sociali, che non possono aspettare i tempi elefantiaci della burocrazia.

Cordiali Saluti

Michele Izzo Consigliere Comunale













