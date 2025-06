Piazza Nolana: sorpreso con oltre 80mila euro di banconote false, arrestato

Condividi

Visite: 32

13 Visite

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 70enne napoletano, con precedenti di polizia, per falsificazione di monete e spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Nolana, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga con il chiaro intento di eludere il controllo, ma è stato repentinamente raggiunto e bloccato.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno trovato il predetto in possesso di 25.000 euro suddivisi in banconote da 50 euro, aventi tutte lo stesso numero seriale e risultate essere contraffatte; inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto, ben occultate, diverse banconote, anch’esse risultate false, per un ammontare di 56.810 euro.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews