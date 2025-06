Gli Stati Uniti attaccano tre siti nucleari iraniani. Trump: “Bombe anche su Fordow”. Teheran risponde con missili su Israele

Condividi

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 625. Gli Stati Uniti hanno completato un attacco di successo contro tre siti nucleari in Iran. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, precisando che i siti colpiti sono quelli di Fordow, Natanz e Esfahan. “Tutti gli aerei si trovano ormai fuori dallo spazio aereo iraniano”, ha scritto il tycoon, aggiungendo che sul sito di Fordow è stato rilasciato “un intero carico di bombe”. E rivolgendosi direttamente agli iraniani: “Teheran accetti la pace o il prossimo attacco sarà peggiore”. Non si è fatta attendere una prima risposta da parte della Repubblica Islamica, che ha lanciato missili contro Israele, provocando esplosioni e boati a Tel Aviv. Sulla centrale di Fordow potrebbero essere state sganciate diverse devastanti GBU-57 (qui una scheda sulla mega bomba e gli aerei B-2). Nella giornata di sabato era uscita la notizia secondo la quale era fallito un incontro diplomatico tra Usa e Iran per l’impossibilità da parte degli iraniani di contattare il loro leader Khamenei.













