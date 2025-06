Prostata, dopo i 40 anni scatta l’ora dei controlli: ecco cosa sapere

Condividi

Superati i 40 anni, per gli uomini inizia una tappa fondamentale per la salute: i controlli alla prostata. Nonostante il tema resti spesso un tabù, medici e specialisti concordano sull’importanza della prevenzione. Basta un semplice esame del sangue per misurare il PSA (antigene prostatico specifico) e una visita urologica, spesso rapida e indolore. L’obiettivo è chiaro: individuare in tempo eventuali problemi, come l’ipertrofia benigna o, nei casi più seri, il tumore alla prostata. Ogni anno in Italia si registrano oltre 36mila nuovi casi. Eppure, diagnosticato in fase precoce, il tumore è curabile in oltre il 90% dei casi. La parola d’ordine è prevenzione.













