Capua, ospite di un agriturismo muore in piscina

La ricerca di un po’ di refrigerio è stata fatale per due uomini, deceduti ieri – in diverse circostanze – a Capua e a Mondragone. Tragico destino per un ospite dell’agriturismo “La Colombaia”, nota struttura ricettiva immersa nella lussureggiante periferia capuana. A perdere la vita, intorno alle 19, è stato un trentenne di nazionalità gambiana, morto improvvisamente mentre era all’interno della piscina della tenuta. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Capua, che – in merito alla vicenda – hanno mantenuto il massimo riserbo. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il giovane sia morto per cause naturali. Le testimonianze delle persone presenti al momento dell’annegamento potrebbero fornire ragguagli importanti sulla vicenda. Pare che la vittima sia entrata in acqua e non sia più riemersa. Probabilmente, è stata colta da un improvviso arresto cardiocircolatorio.