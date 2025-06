Truffe agli anziani: 13 arresti tra Genova e Napoli, la base operativa a Napoli nord

Condividi

Con 13 arresti tra Campania e Liguria, la Polizia e i Carabinieri hanno smantellato una rete criminale specializzata in truffe telefoniche agli anziani. Il gruppo, attivo su Genova e altre regioni, operava da Napoli, Aversa e Caserta, orchestrando raggiri basati su falsi incidenti per estorcere soldi e gioielli.

Secondo gli inquirenti, i “telefonisti” campani gestivano call center abusivi capaci di effettuare fino a 1.200 chiamate al giorno ciascuno, con centralini allestiti in appartamenti o B&B del Napoletano. I “trasfertisti” partivano in auto a noleggio verso il Nord Italia, a volte con video in diretta della consegna dei soldi per dimostrare l’avvenuto ritiro.

Gli arresti fanno seguito a un’inchiesta aperta nel 2023 dalla Procura di Genova, che ha documentato decine di truffe, alcune delle quali da oltre 20.000 € a vittima . Le intercettazioni parlano di telefonate che duravano anche un’ora, volte a isolare psicologicamente le vittime e impedire che chiedessero aiuto.

Tra i 13 arrestati, tutti uomini tra i 30 e i 50 anni, molti hanno precedenti specifici. Alcuni occupavano ruoli chiave: i promotori coordinavano le attività, i telefonisti eseguivano le chiamate e i trasfertisti seguivano i ritiri sul campo. Alcuni operavano da Aversa, Caivano e Grumo Nevano.

Il modus operandi era raffinato: schede telefoniche intestate a prestanome, telefoni di vecchia generazione, uso di mezzi a noleggio e presidi logisti nel Napoletano per eludere controlli. Le forze dell’ordine hanno recuperato denaro e gioielli per circa 90.000 euro.

L’accusa per tutti è associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Il questore di Genova Silvia Burdese ha definito l’organizzazione “spietata e senza scrupoli”, simile la denuncia della Squadra Mobile, che sottolinea la violenza psicologica delle telefonate .

L’invito alle famiglie è di mantenere alta la vigilanza: “Nessuna autorità chiede denaro via telefono – ribadiscono gli inquirenti – per qualsiasi dubbio, contattate subito il 113.













