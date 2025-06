Raid USA sull’Iran, distrutto il programma nucleare. Trump: “È solo l’inizio”

Condividi

Visite: 37

15 Visite

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco aereo su larga scala contro obiettivi strategici iraniani, distruggendo gran parte delle infrastrutture legate al programma nucleare di Teheran. L’operazione, battezzata “Martello di Mezzanotte”, ha preso il via alle 2:30 ora locale e ha colpito i siti sensibili di Fordow, Natanz e Isfahan con missili ipersonici e droni stealth partiti da basi nel Golfo e da sottomarini nel Mar Arabico.

Secondo il Pentagono, l’offensiva ha “neutralizzato le capacità operative” del programma atomico iraniano. L’ex presidente Donald Trump, che ha seguito l’attacco in tempo reale, ha commentato su Truth Social: “Abbiamo colpito duro e giusto. È solo l’inizio se l’Iran non cambia rotta. Ora è il momento per la pace.”

Teheran ha condannato l’operazione come un “atto di guerra” e ha minacciato una risposta “rapida e devastante”. Intanto, cresce l’allerta nelle basi americane in Medio Oriente. L’ONU ha convocato una riunione straordinaria mentre la comunità internazionale teme un’escalation fuori controllo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews