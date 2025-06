Salta l’incontro USA-Iran: Khamenei sparisce, diplomazia congelata

Condividi

L’atteso incontro tra Stati Uniti e Iran, che avrebbe potuto riaprire uno spiraglio sul nucleare, è stato improvvisamente annullato. La decisione, secondo fonti diplomatiche, sarebbe arrivata da Teheran, su ordine diretto della Guida Suprema Ali Khamenei, da giorni introvabile e rifugiato in un bunker. Il clima di dialogo si è raffreddato dopo i recenti raid aerei non rivendicati che hanno colpito infrastrutture militari iraniane. Sebbene non vi sia conferma ufficiale, l’intelligence iraniana sospetta il coinvolgimento di attori stranieri. Khamenei, sempre più diffidente verso l’Occidente, avrebbe giudicato il contesto “non sicuro” per negoziare. Con il leader supremo isolato e la catena di comando frammentata, la diplomazia è ora in stallo. Cresce il rischio di un’escalation regionale senza mediazione possibile.













