Prof non si presenta all’esame di maturità: trovato morto in casa a 49 anni

Alessandro Raggiotto era separato e lascia due figlie. Era molto conosciuto nel Veneziano e nel Trevigiano per la sua attività didattica, ma aveva trovato una nuova vita a San Vito, dove aveva vissuto in diverse zone prima di stabilirsi in centro. Aveva un legame profondo con il territorio e con le persone che lo circondavano. “Ci eravamo conosciuti al bar Bacchero anni fa – racconta Medini a Il Gazzettino – e ci siamo subito intesi. Con lui si parlava di storia, non delle solite chiacchiere”.