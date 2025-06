Napoli, accoltellato 31 enne a Porta Nolana. Spari nel centro della città

Condividi

I Carabinieri della compagnia Napoli centro intervengono per una persona ferita nell’ospedale Pellegrini.

Poco prima si era presentato un 31enne incensurato napoletano ferito da arma da taglio. Da una prima ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo mentre si trovava in zona Porta Nolana sarebbe stato avvicinato da un uomo verosimilmente nordafricano che nel tentativo di rapinarlo lo avrebbe accoltellato alla coscia destra.

Vittima dimessa con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

I carabinieri della locale stazione intervengono per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco tra piazza Troisi e via Sant’Anna. Rinvenuti, proprio a via Sant’Anna, 2 bossoli calibro 7,65 che erano sul manto stradale.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

I Carabinieri della compagnia Napoli centro intervengono a vico Lungo Gelso nei quartieri Spagnoli per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 3 bossoli calibro 7,65. Indagini in corso da parte dei Carabinieri













