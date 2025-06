Concerto Vasco Rossi a Napoli, sequestrata hashish, cocaina e marijuana. Segnalate 23 persone al prefetto

Condividi

In occasione del concerto di Vasco Rossi presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, in data 16 e 17 giugno u.s., i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio, mirate alla lotta al traffico di sostanze stupefacenti, all’ambulantato abusivo e alla vendita di merce contraffatta.

In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, con l’ausilio delle unità cinofile, durante l’esibizione dell’artista, hanno sequestrato sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana, cocaina e MDMA (metamfetamina), segnalando 23 soggetti al Prefetto di Napoli per uso personale, in violazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990.

All’esterno dello stadio, inoltre, le Fiamme Gialle, a tutela del nome e del merchandising ufficiale, hanno sottoposto a sequestro 235 articoli contraffatti, recanti il logo dell’artista “Vasco Rossi” apposto su fascette, cappellini e magliette, con la conseguente denuncia a piede libero di 5 soggetti per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.













