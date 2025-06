GUASTO ALL’IMPIANTO DI MUGNANO, ALTRA GIORNATA DI PASSIONE SUL FRONTE IDRICO IN TANTI COMUNI

Condividi

Visite: 54

15 Visite

Nuova giornata di disagi per migliaia di residenti nei comuni dell’area nord di Napoli. Nella mattinata del 17 giugno, un guasto all’impianto di sollevamento Q110 di Mugnano, gestito da Enel, ha causato interruzioni e cali di pressione nella distribuzione idrica a Mugnano, Calvizzano, Qualiano, Melito e Villaricca.

A Mugnano, la centrale è alimentata provvisoriamente da un gruppo elettrogeno, ma il servizio resta instabile. Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha informato la cittadinanza che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Anche il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha segnalato criticità, aggravate da una rete ormai inadeguata.

A Melito e Villaricca la situazione non è migliore: molti quartieri sono rimasti senza acqua per ore. L’ondata di caldo non fa che peggiorare l’emergenza.

I sindaci dei territori colpiti chiedono un intervento immediato alla Regione Campania e a tutti gli enti gestori. La crisi di queste ore evidenzia una verità non più rinviabile: le infrastrutture idriche del comprensorio nord sono al limite, e vanno ammodernate prima che i disagi diventino la regola.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews