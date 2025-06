Bimba di 18 mesi mette la mano nel tritacarne e perde le dita

Condividi

Una bambina di un anno e mezzo ha perso quattro dita dopo aver messo la mano in un tritacarne. La piccola si trovava nella cucina di un agriturismo di Ne (in provincia di Genova) ed è sfuggita al controllo dei genitori. Immediati i soccorsi, prima per evitare emorragie e poi per togliere l’arto dall’utensile grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari. Sul posto è arrivato anche l’elicottero per il trasporto al Gaslini di Genova. I carabinieri indagano per accettare l’esatta dinamica del grave incidente.













