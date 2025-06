IRAN-ISRAELE, BOMBE SU TEHERAN. LE MINACCE DEI PASDARAN

Condividi

Il conflitto tra Israele e Iran, iniziato il 13 giugno 2025, ha subito un’escalation significativa, con bombardamenti intensificati e nuove minacce da parte dei Pasdaran.

Il 16 giugno, l’Iran ha lanciato circa 65 missili balistici e numerosi droni contro Tel Aviv e Haifa, causando almeno 8 morti e centinaia di feriti. Tra gli obiettivi colpiti figura l’ambasciata statunitense a Tel Aviv, danneggiata durante gli attacchi. I Pasdaran hanno dichiarato di aver utilizzato una “nuova metodologia” per sopraffare i sistemi di difesa israeliani, aumentando la capacità offensiva nonostante le difese antimissile israeliane. In risposta, Israele ha effettuato raid su siti militari iraniani, tra cui centri di comando dei Pasdaran, e ha minacciato ritorsioni contro la popolazione civile iraniana se gli attacchi non cessassero. Il bilancio delle vittime israeliane ha raggiunto almeno 24 morti e oltre 500 feriti. Le forze israeliane hanno dichiarato di aver intercettato tra l’80% e il 90% dei missili iraniani, ma alcuni hanno colpito aree residenziali e obiettivi sensibili. Le città centrali israeliane, tra cui Tel Aviv, Bat Yam e Haifa, sono state le più colpite.

Sul fronte diplomatico, gli Stati Uniti hanno rifiutato di approvare un piano israeliano per eliminare il leader supremo iraniano, Ali Khamenei, e hanno ribadito la loro opposizione a un coinvolgimento diretto nel conflitto. Il presidente Trump ha sottolineato l’importanza di una risoluzione diplomatica, pur mantenendo una presenza navale nella regione. L’Unione Europea ha convocato una riunione d’emergenza dei ministri degli Esteri, mentre le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per l’escalation e hanno esortato entrambe le parti a proteggere i civili e a esercitare moderazione.

La situazione rimane fluida e altamente volatile, con il rischio di un conflitto su scala regionale sempre più concreto.













