Incendio di sterpaglie in piazza Libera, a Marano: allarme nell’area giochi trascurata, pompieri sul posto

Poco fa, un incendio ha interessato alcune sterpaglie nella piazzetta pubblica di Piazza Libera, nel cuore di Marano. Le fiamme, forse alimentate da qualche sconsiderato, si sono sviluppate rapidamente in una zona da anni utilizzata come area giochi per i bambini, ma che versa in condizioni di quasi degrado. La piazzetta, spesso al centro di proteste per la scarsa manutenzione, necessita di interventi urgenti per garantire sicurezza e decoro, soprattutto vista la presenza frequente di famiglie e bambini. Pompieri sul posto.













