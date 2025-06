Tragico incidente nel Sannio: uomo di 85 anni muore nello scontro tra Panda e Audi a Ceppaloni

Un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo di 85 anni nel Sannio. Lo scontro è avvenuto venerdì scorso lungo la strada provinciale, all’altezza di Ceppaloni, quando una Fiat Panda si è violentemente scontrata con un’Audi.

L’anziano, a bordo della Panda, è rimasto gravemente ferito nell’impatto ed è deceduto poco dopo sul posto, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi e per regolare il traffico.

La dinamica sembra essere stata una collisione frontale tra i due veicoli, che ha causato danni ingenti e una tragedia che ha scosso la comunità locale. L’autista dell’Audi, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. Le autorità invitano alla prudenza sulle strade, soprattutto nelle zone extraurbane.