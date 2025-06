L’angolo della satira. Marano, i “russi” che piacciono a tutti (tranne alla Finanza)

Condividi

Visite: 0

1 Visite

C’era una volta, in quel di Marano di Napoli, un manipolo di imprenditori dal fascino esotico e dai capitali “molto liquidi”, noti a tutti come i “russi”. Russi di nome, ma napoletanissimi per tempra, capacità di fare affari e – pare – anche per la tendenza a entrare in politica dalla porta sul retro.

Li si vedeva ovunque: nei locali “in”, nelle amicizie giuste e, soprattutto, tra i generosi sponsor di eventi promossi anche da chi comanda. Moda e luminarie: i “russi” c’erano sempre. In prima fila e col logo ben in vista, a ricordare che l’altruismo, a Marano, ha spesso l’accento dell’Est.

Peccato che, dopo tanto entusiasmo, siano arrivati quelli con le divise grigie e lo sguardo severo: la Guardia di Finanza. Non proprio amanti delle fiabe locali, hanno sequestrato due attività per un valore di svariati milioni di euro. Milioni che, a quanto pare, non derivavano da vendite di vodka artigianale né da franchising di costosi abiti.

La notizia ha mandato di traverso il caffè a più di qualcuno, soprattutto tra chi, a Marano, tiene famiglia, impresa e qualche santino elettorale sempre in tasca. Pare infatti che la scure investigativa abbia fatto tremare anche i polsi di un noto “Luongo” locale – nome che evoca lunghe ombre e memorie di “partite doppie” tra affari e politica.

Il nostro giornale, del resto, lo aveva scritto: quei “russi” non erano solo imprenditori modello, ma anche potenziali portatori sani di grane giudiziarie. E infatti oggi, tra sequestri milionari e verifiche del Viminale, il Comune di Marano si ritrova sotto osservazione. Prefettura e Viminale alla mano, non si esclude lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Nel frattempo, i corridoi comunali – un tempo animati da presenze affabili e sorrisi generosi – oggi sembrano più tristi. Qualcuno ha già iniziato a rimuovere le foto ricordo con i “benefattori dell’est”, altri si fingono all’oscuro (“Io? Non sapevo nulla!”), mentre c’è chi sta già facendo le valigie. Non per Mosca, ma per Dubai, dove spera che una chiamata possa salvarlo.

Morale della favola: a Marano si conferma che i russi non dormono mai. Ma da oggi, neppure la Finanza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews