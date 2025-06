Mugnano festeggia Assunta Scutto: è campionessa del mondo di judo

Condividi

Assunta Scutto è la nuova campionessa del mondo di judo nella categoria 48 kg. A Budapest, la giovane atleta ha conquistato l’oro, firmando un’impresa straordinaria che parte dal cuore di Scampia e arriva sul tetto del mondo. Cresciuta sportivamente nella storica palestra di Gianni Maddaloni, Scutto è riuscita a superare ogni ostacolo, dentro e fuori dal tatami: “Ho sconfitto le mie paure”, ha dichiarato emozionata al termine della finale.

Ma Assunta non è solo un simbolo per lo sport: è anche l’orgoglio di Mugnano, la cittadina a nord di Napoli dove vive. Il sindaco Luigi Sarnataro non ha nascosto la sua gioia: “Assunta è l’orgoglio di tutta la nostra comunità. La sua vittoria è un esempio per tanti giovani che sognano un futuro migliore”.

La ventiduenne azzurra ha dimostrato talento, grinta e una straordinaria maturità, sbaragliando avversarie di grande esperienza. Il trionfo mondiale rappresenta il coronamento di anni di sacrifici e impegno quotidiano, vissuti tra l’intensità degli allenamenti e il sogno di lasciare il segno nello sport.

Con questo oro, Scutto si conferma una delle stelle emergenti del judo internazionale e un simbolo di riscatto per un’intera generazione.













