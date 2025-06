Marano, camorra e affari. Izzo: “La malavita ha cambiato pelle”

Condividi

I vari eventi giudiziari che hanno segnato la nostra comunità hanno messo in evidenza, laddove ve né fosse bisogno, il cambio di ” pelle” che la malavita e in particolare la camorra ha messo in atto da qualche anno.

Fino a qualche decennio fa la camorra per imporre la sua supremazia e i suoi voleri usava le armi e la violenza spicciola.

Oggi, invece messi gli abiti puliti di professionisti, imprenditori con il vizietto del “cemento selvaggio “e delle quote societarie mette in opera la propria attività illecita attraverso il computer da dove cerca di fagocitare le decisioni della vita privata dei singoli cittadini e spesso anche la vita degli enti pubblici.

È una camorra che si annida nel perbenismo, nell’ essere ” comune cittadino”, spesso dichiarandosi ad alta voce palladino della legalità, termine, questo abusato da questa gentaglia.

L’ unico momento per farsi notare é rappresentato dalle loro apparizioni sui social a feste e festini vari che hanno lo scopo di comunicare il loro scettro di comando.

Una nuova leadership del malaffare difficile da individuare ma una volta resa visibile va allontanata dalla cosa pubblica e dalla vita di ogni singolo cittadino scevro da ogni condizionamento e dal libero pensiero, questa la via maestra per costruire una comunità, una società diversa all’ insegna della vera rinascita culturale – sociale ed economica.

Michele Izzo consigliere comunale













