Conte, individuare candidato Campania in base a progetto politico

“In Campania vogliamo offrire risposte reali ai cittadini, a una comunità che affronta ogni giorno difficoltà profonde, incertezze, disorientamento”, ha dichiarato Giuseppe Conte durante un incontro pubblico a Salerno, in vista delle prossime elezioni regionali.

L’ex presidente del Consiglio ha evidenziato il crescente disagio sociale nella regione, sottolineando come ampie fasce della popolazione vivano in condizioni di forte sofferenza. “La sanità – ha detto – è uno dei temi centrali: servono investimenti, visione, e un impegno autentico per il bene comune. I servizi devono essere garantiti in modo efficiente a tutti”.

Conte ha ribadito che il Movimento 5 Stelle ha un progetto politico solido e radicato nei territori. “Siamo in prima linea con una proposta seria e coerente. Ma non sono qui per fare nomi o giocare al toto-candidati. Il candidato – ha aggiunto – deve nascere dal confronto con i territori, non da decisioni prese in segrete stanze romane”.

Infine, ha rilanciato uno dei principi fondanti del Movimento: “Due mandati sono giusti, è una regola sana e va rispettata”.