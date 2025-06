Lupi, in Campania la candidata di Noi Moderati è Carfagna

“Sulle prossime elezioni regionali in Campania io credo che la coalizione di centrodestra debba rapidamente fare il punto per scegliere il candidato migliore. Il confronto non deve essere sul nome civico o politico ma su quello che ha le maggiori possibilità di vincere e governare la Regione dopo i 10 anni dell’uomo ragno Vincenzo De Luca. Noi Moderati ha proposto la migliore espressione che potesse dare il suo contributo anche in prima persona, Mara Carfagna. Credo che la questione debba essere posta nel modo giusto, senza preconcetti”. Lo ha detto il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, intervenendo oggi telefonicamente al congresso provinciale di Caserta del partito, che ha confermato nell’incarico l’uscente Angelo Lettera.

Noi Moderati, Lettera confermato segretario provinciale Caserta