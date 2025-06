Napoli, le prime parole di De Bruyne in azzurro: “Non vedo l’ora, progetto giusto per me”

Condividi

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale del suo arrivo in azzurro, Kevin De Bruyne ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore del Napoli. Oggi, 14 giugno, attraverso un video pubblicato sui canali social del club, il centrocampista belga ha voluto rivolgere un saluto diretto ai tifosi partenopei.

“Ciao tifosi del Napoli, voglio dirvi che non vedo l’ora di unirmi alla squadra. So quanto voi supportiate in ogni occasione la squadra, dunque a presto e forza Napoli”, ha detto l’ex stella del Manchester City, visibilmente emozionato.

Parole semplici, ma cariche di significato, che hanno subito acceso l’entusiasmo del popolo napoletano. De Bruyne, classe e visione di gioco al servizio degli azzurri, rappresenta il simbolo della nuova ambizione della società.

Con il suo arrivo, il Napoli lancia un segnale forte: vuole restare protagonista in Italia e tornare a competere con decisione anche in Europa. Intanto, i tifosi già sognano di vedere il belga al Maradona, pronto a incantare con la maglia azzurra addosso.













