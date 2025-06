VARCATURO, L’ENNESIMA TRAGEDIA: MORTO 18ENNE DI MUGNANO ACCOLTELLATO

Condividi

In seguito ad una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire presso il lido Palma Rey di Varcaturo un giovane 18enne Nicola Mirti.è morto dopo essere stato colpito da almeno due coltellate. Come reso noto da Manuel Ruggiero dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate il servizio del 118 viene allertato da alcune persone presenti per un ragazzo che presentava ferite da arma da taglio in seguito a un litigio. Giunti sul posto i medici del 118 venivano informati che il ragazzo era stato caricato su un’ambulanza privata e trasportato all’ospedale di Pozzuoli. La situazione è poi degenerata con scene di disperazione di parenti e amici del giovane giunti sul posto.













