Leone XIV, un mese di pontificato. Il ritorno dei simboli e dell’identità

A distanza di un mese, l’attenzione verso Leone XIV, i suoi discorsi e i suoi gesti non accenna a diminuire. Per dirla all’americana, l’hype è sempre altissimo. Questo mese da Leone, cominciato con la sorpresa di un nome non del tutto inaspettato, ma non certo fra i primi nella classifica del pre-conclave, è proseguito in una normalità percepita come straordinaria, fra gesti e simboli ritrovati, parole importanti e un’armonia che incomincia a fare della Chiesa di Roma un punto di riferimento nuovo, ma antico.

I simboli di Papa Leone XIV

È indubbio che, sul piano dei simboli, Leone abbia recuperato quelli del papato sin dalla prima uscita. Per tutto il mese, poi, abbiamo visto il Papa inginocchiarsi di fronte al Santissimo Sacramento e di fronte alla Madonna, cantare e pronunciare correttamente il latino, fedeli che baciano l’anello, sacerdoti che tornano a mettere l’abito talare.

Grande entusiasmo ha suscitato la visita a sorpresa presso la tenuta di Castel Gandolfo, residenza estiva disertata da Francesco e, chissà, forse in procinto di essere recuperata. Un messaggio importante, in primis per i cittadini dell’antico borgo, da sempre legati al Papa in modo speciale, ma anche per il mondo cattolico, che, nonostante i venti mondani, vive di simboli e tradizioni solo apparentemente di poco conto.

Uno stile papale, ma personale

Quello di Leone XIV sembra uno stile che recupera quello tipico del papato e vi aggiunge un’indole personale estremamente mite. Traspaiono senza dubbio la gioia di essere cristiano, la profonda fede radicata in tutta la storiografia ecclesiale – non solo nel post-Concilio – dimostrando che le due cose non si escludono a vicenda. Prevost cita i padri della Chiesa, Sant’Agostino in primis, i predecessori di tutte le epoche e anche i documenti del Vaticano II, nell’armonia di un messaggio sempre chiaro e cristocentrico, contenente un invito alla conversione e alla missione, alla «pesca» di anime per riportarle alla Fede.













