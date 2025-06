Nicola ucciso con due coltellate da un coetaneo. Ecco il nome del killer

Condividi

Vecchi dissapori, per futili motivi, con un coetaneo, già identificato, che lo ha colpito con due coltellate al petto: è morto così Nicola Mirti, il 18enne nato a Mugnano, ma residente a Marianella, ucciso in spiaggia, dopo le 13, in un lido di Varcaturo. Mirti è noto nella zona delle palazzine di Mugnano. A Mugnano, infatti, risiede la mamma, che è separata con il padre. E’ una tiktoker e ha un discreto seguito. Si era separata dal padre di Nicola, ha un nuovo compagno e altri figli. Lui, il ragazzo ucciso, viveva con i nonni, a Marianella. Era al mare con gli amici di sempre, sulla spiaggia del litorale casertano e, secondo chi lo conosce bene, non era per nulla un giovane aggressivo o avvezzo alle provocazioni. Un passato, ad ogni modo, non facile il suo: il padre sarebbe finito nei guai con la giustizia e sarebbe tuttora detenuto, ma si attendono conferme, e allo stesso tempo anche il nuovo compagno della madre.

Indagano gli agenti del commissariato di Castel Volturno. Un’amica di Mirti è stata colta da una crisi epilettica in spiaggia dopo la notizia della tragedia. Nicola è spirato all’ospedale di Pozzuoli. L’aggressore pare sia di Marano o Mugnano, o comunque un frequentatore della cittadina a nord di Napoli. I due si conoscevano bene. Si chiama Salvatore Sannino il fermato dalla polizia. E’ lui l’assassino.













