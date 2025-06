Giugliano, ginnastica artistica: Ludovica Norscia campionessa italiana nella categoria Junior large

Condividi

È in corso il Campionato Nazionale 2025 di ginnastica artistica a Lignano Sabbia D’Oro.

Non potevamo non evidenziare la vittoria di Ludovica Norscia, che si è aggiudicata il titolo di Campionessa Nazionale Italiana, oltre ad aver ottenuto una medaglia d’argento ad attrezzo, nella categoria Junior Large. L’atleta Ludovica Norscia, da Giugliano in Campania, ha 16 anni, studia al Fratelli Maristi di Giugliano, ed è seguita ed allenata da Nadia Puzone e Rosa Fusco. Gareggia per la società Artemide, per la quale ha già vinto un campionato regionale Csi.













