Terzo mandato, De Luca promuove Meloni: “Prova di intelligenza politica”

“Credo che sia una prova, ancora una volta, di intelligenza politica della Meloni, per la verità, per quello che riesco a percepire. La vicenda delle Regioni rischia di lacerare la coalizione di centrodestra, rischia di aprire un conflitto, anche duro, tra la Lega e il resto della coalizione. Non sarebbe una cosa banale”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sul terzo mandato posta da Paolo Mieli sul palco dell’assemblea pubblica di Ance Aies Salerno al teatro Verdi di Salerno. “Credo che abbia valutato – aggiunge – che, dovendo governare l’Italia, probabilmente, conviene eliminare conflitti marginali, insomma. Questo è quello che capisco io”.

A Mieli che gli fa notare che “questo era già chiaro a gennaio”, De Luca risponde: “Forse, a gennaio, non c’era la percezione di quanto conflitto potesse aprire la vicenda regionale, anche nella maggioranza di governo”. Alla domanda del giornalista che gli chiede se è ancora possibile introdurre il terzo mandato, il governatore campano risponde: “Si puo’ fare tutto. Se il governo lo vuole fare, lo fa in 48 ore. Non credo che abbiamo una forza frenante del Parlamento italiano. Se decidono, la fanno domani mattina. Diciamo che la democrazia di Westminster è saltata. Fanno la legge, mettono la fiducia e chi si è visto, si è visto”.













