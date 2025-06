Mertens è ufficialmente cittadino onorario di Napoli

Condividi

Poco fa, 6 giugno 2025, Dries “Ciro” Mertens è diventato cittadino onorario napoletano ricevendo il riconoscimento dal sindaco della città di Napoli Gaetano Manfredi.

Il sindaco Manfredi

«Grazie al Consiglio che ha voluto e sollecitato la cittadinanza onoraria per Mertens. Il Belgio è un paese molto amico dell’Italia, ha accolto tanti nostri concittadini. Il valore aggiunto della nostra città è quello di accogliere tutti, una cosa molto importante in un mondo dove la differenza sembra il valore aggiunto. Non abbiamo nemici. Sei un amico di Napoli e un grande napoletano. I napoletano riescono ad avere una marcia in più ma, soprattutto, un grande cuore. Napoli è la casa di tutti, da oggi anche la casa di Dries Mertens e della sua famiglia».













