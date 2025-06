Melito, piazza Berlinguer: al via gli interventi di messa in sicurezza

Condividi

A partire da giovedì 5 giugno 2025, prenderanno ufficialmente il via i lavori per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico nella zona di Piazza Berlinguer a Melito.

L’ intervento, atteso da anni, è possibile grazie a una procedura avviata sotto l’amministrazione civica a trazione Fratelli d’Italia, guidata da Luciano Mottola dall’ottobre 2021 all’aprile 2023, e concretizzato grazie al lavoro degli uffici comunali che, sotto la gestione commissariale, hanno concluso l’iter amministrativo, consentendo la realizzazione dei lavori con una durata prevista di 180 giorni.

Conosce bene il progetto e i benefici che lo stesso potrà portare alla cittadinanza, Carmine Sanarico, esponente di Fratelli d’Italia e facente parte della maggioranza consigliare che nel 2022 intercettò i fondi Pnrr che consentiranno la realizzazione dell’opera.

“Non si tratta solo di opere contro gli allagamenti, che da sempre creano innumerevoli danni in quella zona della città, ma anche del riammodernamento di piazza Berlinguer, che sarà riqualificata con un nuovo volto più congeniale alle esigenze dei cittadini – ha spiegato il politico di Fratelli d’Italia – Il progetto interesserà due assi strategici del nostro centro urbano: via Roma, dal civico 4 al 114, e via Papa Giovanni XXIII fino al civico 11. Qui si interverrà in profondità sul sistema di drenaggio urbano, introducendo infrastrutture verdi all’avanguardia – le cosiddette Green Stormwater Infrastructures – capaci di raccogliere e gestire in modo sostenibile le acque piovane”.

Saranno interamente rifatte le carreggiate, migliorando così la sicurezza stradale e la qualità della mobilità, con l’integrazione delle aree verdi della zona , arredi urbani moderni, percorsi pedonali sicuri e accessibili e attraversamenti pensati per tutelare i pedoni e scoraggiare la sosta selvaggia. Durante i lavori, l’accesso ai condomini, ai parchi privati e alle attività commerciali sarà sempre garantito. Adotteremo un sistema di senso unico alternato con semafori di cantiere, per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità e tutelare la quotidianità dei residenti.

“Questo è un intervento concreto, sostenibile e attento alle persone. È un investimento nella sicurezza e nella qualità della vita – ha concluso Sanarico – E’ doveroso ringraziare ancora una volta la commissione straordinaria per l’attenzione mostrata verso il lavoro svolto dall’amministrazione di centrodestra in soli 18 mesi, non disperdendo i finanziamenti nazionali e comunitari, che eravamo riusciti ad ottenere con impegno e dedizione. Nonostante la nostra amministrazione non sia più in carica ormai da oltre due anni I segni positivi di quanto stavamo facendo sono evidenti in ogni opera realizzata o in via di realizzazione, le uniche negli ultimi 20 anni. Basterebbe soltanto questo dato per sgretolare tutte le certezze del Partito ‘Democritico’ e dei suoi esponenti capaci di realizzare il nulla in quasi sei anni consecutivi in cui sono stati alla guida di Melito”.













