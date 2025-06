Condividi

Esulta la Campania grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da 47.500 euro a Napoli nel concorso di sabato 31 maggio 2025, grazie a tre ambi e un terno centrati in un punto vendita di Corso Chiaiano, con una giocata da 20 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 576,9 milioni di euro dall’inizio del 2025.

