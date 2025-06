Condividi

Incendio in un appartamento di Villaricca. Il rogo è divampato in casa, da quanto si apprende, per il cattivo funzionamento di una macchinetta per il caffè. Sul posto carabinieri, mezzi di soccorso e vigili del fuoco. Nessun ferito. Seguiranno aggiornamenti.













