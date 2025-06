Report Sud Sanità, medico dell’ASP di Vibo Valentia scrive a Mattarella: “Abbiamo bisogno di Lei”

Condividi

Un appello carico di dignità, passione e dolore quello che la dottoressa Alessia Piperno, medico del Servizio di Emergenza e Urgenza della ASP di Vibo Valentia e delegata provinciale del Sindacato Medici Italiani, ha rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un grido d’allarme per una sanità calabrese in ginocchio, che troverà spazio giovedì prossimo 5 Giugno ai microfoni del format radiofonico “Clapper”, ideato e condotto da Vincenzo Neri ed in onda ogni giovedì alle 14 su Radio Onda Verde.

Nel corso della trasmissione, Piperno racconterà in prima persona la sua lettera aperta al Capo dello Stato, già diventata oggetto di discussione: un’accorata testimonianza che mescola memoria personale e denuncia civile.

“Presidente, Le scrivo… e mentre lo faccio mi chiedo dove stia trovando il coraggio per farlo”, così si apre l’intensa lettera del medico, che parla di una terra bellissima e trascurata, di un sistema sanitario al collasso, di ospedali che una volta c’erano e oggi non più, di reparti chiusi, personale insufficiente e pazienti costretti a fuggire al Nord o a rivolgersi alla sanità privata per sopravvivere.

“La sanità pubblica è un bene prezioso ed insurrogabile – scrive Piperno – un diritto fondamentale che non conosce differenze di genere né colore politico o orientamento religioso”.

A colpire, oltre all’evidente conoscenza della realtà sanitaria calabrese, è la componente umana che emerge con forza: la dottoressa racconta di essere diventata medico dopo 18 anni da paziente, tra diagnosi mancate e sofferenza silenziosa. Una scelta di vita trasformata in missione, quella di aiutare chi, come lei un tempo, si sente solo nel dolore.

Il suo intervento a “Clapper” sarà un momento di riflessione pubblica ma anche un atto d’accusa contro l’inerzia istituzionale. Una richiesta di attenzione, ma soprattutto di azione.

“Abbiamo bisogno che qualcuno ci ascolti – dice Piperno – oltre ogni notizia riportata su qualsiasi testata giornalistica. Abbiamo bisogno che qualcuno veda la realtà per quella che davvero è. Abbiamo bisogno di Lei, Presidente. Almeno Lei ci ascolti.”

Il programma andrà in onda giovedì su Radio Onda Verde, come ogni settimana, e promette di essere una puntata speciale. Una voce dal Sud che, con lucidità e coraggio, chiede a gran voce ciò che dovrebbe essere garantito a tutti: il diritto alla salute.













