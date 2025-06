GIUGLIANO, MARANO E POMIGLIANO. TRE MUNICIPI IN ATTESA DELLE DECISIONI DEL VIMINALE. AGLI ISPETTORI PREFETTIZI FU DATA “FRETTA” NEL CHIUDERE LE RELAZIONI, MA ORA CHI DEVE DECIDERE SE LA PRENDE COMODA

Condividi

Tre municipi in attesa, così come tre comunità: Giugliano, Pomigliano d’Arco e Marano. I tre Comuni sono stati, per tre mesi e anche meno, sotto indagini della prefettura di Napoli. Meno del tempo che l’autorità territoriale di governo avrebbe potuto concedere agli ispettori chiamati a scandagliare atti, determine, delibere.

Il prefetto di Napoli ha voluto che le indagini terminassero in tre mesi, ma ad oggi – trascorsi in alcuni casi dai 30 ai 45-50 giorni – le determinazioni del caso non sono state ancora assunte. Particolarmente significativo ciò che è accaduto a Giugliano: Viminale e prefettura hanno deciso che si poteva votare per le amministrative, ma il fantasma dello scioglimento dell’ente comunale è ancora ben presente, anche perché l’attuale civico consesso è pieno, zeppo di ex consiglieri o ex amministratori.

A Pomigliano le indagini si sono concluse prima di Giugliano e Marano e ancora oggi nulla è dato sapersi.

A Marano l’iter si è concluso lo scorso 12 maggio e da allora nulla è più noto.

Quel che si sa è che la relazione, il dossier su Marano è composto da 450 pagine; 200 o poco più per Pomigliano, 150 per Giugliano. Gli ispettori nominati dalla prefettura, come evidenziato più volte, hanno operato a Giugliano per due mesi, a Pomigliano e Marano per tre mesi.













