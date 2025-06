Trasferito in un altro carcere per motivi precauzionali. Via dal carcere di Poggioreale, per essere ristretto in una altra casa circondariale della Campania, dove potrà difendersi nel corso dell’inchiesta che lo vede indagato per l’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa sette giorni fa nel vecchio stadio comunale.