Un bambino di 11 anni è stato trovato senza vita nel bagno di casa sua a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. È stato un suo familiare a fare la macabra scoperta: il piccolo è morto mentre si stava facendo la doccia. La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.













